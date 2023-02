(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a influência que molda seu dia mostra posição vantajosa para assuntos que dependam de estranhos. Interesses: no campo financeiro, evite agir com precipitação e calcule bem seus planos para que as suas decisões sejam aceitas e aprovadas. Vida íntima: humor e ânimo mais otimistas.