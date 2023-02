(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento que o verá com fortes sensibilidade e acuidade mental a beneficiá-lo na lida com questões mais sérias em família. Interesses: boa posição marca suas finanças. No trabalho, mudança que aponta facilidade maior em novos contratos ou negócios. Vida íntima: emoções expostas.