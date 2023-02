(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: em um momento que moldará acertadas decisões em seus planos com a família você terá inesperado apoio. Interesses: quadro de inquietação com dívida. Mas, agora se consolidam influências que o permitirão tomar decisão bem importante com dinheiro. Vida íntima: satisfação e alegria.