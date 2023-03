(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: com aspecto favorável, haverá hoje para seu signo a valorização do conhecimento e do raciocínio lógico trazendo satisfação que mudará seu ânimo. Interesses: o dia, na prática do trabalho e nas suas finanças, será marcado por segurança e estabilidade. Vida íntima: seja otimista.