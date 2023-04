(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: dias que poderão lhe trazer fortes emoções com as atitudes e apoio para a lida com novos problemas pessoais. Interesses: trânsito que lhe revelará um quadro positivo com dinheiro em fase de novidade no trabalho. Vida íntima: pessoa bem íntima será razão de seus cuidados e atenção.