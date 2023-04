(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: há hoje boa influência que poderá levá-lo a reavaliar acertadamente seus planos e decisões em família. Interesses: em dia de inquietação com as finanças, suas preocupações estarão mais voltadas para obrigações do trabalho. Vida íntima: convivência em fase de muito contentamento.