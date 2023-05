(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um bom aspecto destaca as suas relações com pessoas mais jovens e sua atuação em assuntos sociais. Interesses: há também forte elemento apontando maior controle sobre sua ansiedade e vontade para atender as exigências no trabalho e com dinheiro. Vida íntima: dúvidas superadas.

Quinta-feira