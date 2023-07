(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: com a influência de bom quadro astral em seu signo há uma aura de acerto em seu comportamento na relação com coisas pendentes no âmbito doméstico. Interesses: momento propício para ações do comércio ou para negociações com imóveis. Vida íntima: lida afetiva em quadro de alegria.