(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: período de elementos diferenciados que têm boa influência para ações que dependam do intelecto e inquietação com problema alheio. Interesses: mostre-se dinâmico e empreendedor nas obrigações do trabalho. Finanças estabilizadas. Vida íntima: com íntimos, mude conceitos e decisões.