(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento que lhe recomenda atenção com as novas amizades. Por isso, pense antes de decidir e convencido, procure agir com determinação. Interesses: você terá elemento que o capacitará à tomada de decisão importante no trabalho e com seu dinheiro. Vida íntima: sentimentos expostos.