(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a Lua em seu signo trará apoio de pessoa próxima para suas iniciativas o que irá mudar seus ânimo e humor. Interesses: benéfica mudança marca as suas relações com assuntos das finanças e do trabalho. Vida íntima: gestos de apoio irão afetar a lida íntima e o alegrarão. Intuição.

Agosto 2023