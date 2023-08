(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: mostre-se menos exigente em dia que lhe trará quadro ligeiramente tenso na lida com assuntos sociais ou de grupo e procure seguir sua intuição. Interesses: seja mais cuidadoso com o trabalho e nos compromissos financeiros. Vida íntima: dia de encontro com inesperadas surpresas.

Tags:

Agosto 2023