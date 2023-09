(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu dia: você começa a semana de forma mais contida em termos pessoais e ao lidar com a família. Interesses: com os fortes aspectos para hoje há exigência de maior cuidado e permanência nas suas atitudes de rotina, especialmente com o trabalho. Vida íntima: boas mudanças no campo afetivo.