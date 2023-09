(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu dia: uma aura de cuidado e detalhismo em seu comportamento mudará a forma com que se relaciona com amigos, vizinhos e parentes. Interesses: há agora um quadro de acerto e muita vantagem com dinheiro e para os seus negócios. Vida íntima: rigor e franqueza regem o trato íntimo. Emoções.

Tags:

Quinta-feira