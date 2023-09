(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu dia: há agora um quadro pessoalmente mais propício que o favorecerá no trato com questões complicadas, cálculo e números. Interesses: acerto nos assuntos que envolvem dinheiro do trabalho ou de negócios do comércio. Vida íntima: o apoio de íntimos lhe trará compensação e contentamento.

Tags:

Quinta-feira