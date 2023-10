(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: quadro de mudança pessoal que poderá alterar os seus conceitos e amizades. Boas novidades com amigos. Interesses: com a ajuda e o apoio de colegas ou associados você terá influências benéficas para planos de trabalho e com dinheiro. Vida íntima: evite as discussões e polêmicas.