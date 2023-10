(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Destaque: a regência do Sol neste seu mês se dará na 10ª casa zodiacal, afetando sua profissão, estatus e posição na comunidade, ambição e as atividades de negócios. Hoje: dia de influências e que irão fazê-lo mais aberto às novas amizades e mudanças nas relações e encargos do seu trabalho.