(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento de benefícios por habilidade e senso de oportunidade ao agir na lida com o público. Interesses: acerto nos contratos já iniciados, nos assuntos do comércio e nas finanças. Vida íntima: quadro de realização e contentamento com íntimos. Mas, retribua os gestos de carinho.

Quinta-feira