(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: hoje não se descuide de compromisso e promessa feita a pessoa próxima. Interesses: dia benéfico com boa lida com dinheiro e sorte e acerto trazendo vantajosos resultados em momento de compensação material. Seja mais dedicado à rotina com o trabalho. Vida íntima: ternura e apego.