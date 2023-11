(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: com elementos de boa regência você terá valorizada sua forma de agir com pessoas estranhas e lida com o público. Interesses: estabeleça objetivos mais fáceis de alcançar com dinheiro, negócios ou trabalho. Vida íntima: período que lhe dará compensação no trato de assunto íntimo.