(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a forte influência da Lua em signo do elemento Ar o verá firme e empreendedor com a rotina social. Para bem conduzir as relações de família aceite conselhos. Interesses: o dia será positivo para novo compromisso com dinheiro e no trabalho. Vida íntima: controle as suas emoções.