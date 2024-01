(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: com melhor ânimo e maior segurança procure agir com firmeza ao começar novo relacionamento. Sensibilidade exagerada. Interesses: influências que mostram vantagem com o trabalho e negócios. Finanças mais equilibradas. Vida íntima: desencontros e mal entendidos em dia complicado.

