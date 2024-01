(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: suas reações diante de novos fatos devem hoje ser mais comedidas e ponderadas. Interesses: momento bastante favorável em assuntos das finanças em dia de boa regência material. Vida íntima: tenha cuidado com as confidências e modere as suas palavras e críticas. Intuição acertada.

Tags:

sábado