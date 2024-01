(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bom aspecto lhe trará momentos compensadores na lida com os mais experientes. Procure ouvir conselhos. Interesses: seja cauteloso nos compromissos que envolvam longo prazo ou quantias vultosas. Acerto em negociações com o seu trabalho. Vida íntima: com íntimos, siga sua intuição.

Quinta-feira