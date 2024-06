(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momentos de alegria e realização com excelente posição com amigos e para a sua vida social. Interesses: defina com realismo os seus planos na lida com dinheiro. No trabalho dia de acerto com suas obrigações. Vida íntima: atente, sem exigências ou rigor, às carências dos íntimos.

Tags:

Junho 2024