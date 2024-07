(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: no passar das horas você poderá superar dificuldade ligada aos parentes e amigos na lida do cotidiano. Interesses: surpresas com pequenos problemas financeiros em dia de trato financeiro bem posto. Habilidade reconhecida. Vida íntima: boa convivência em meio a muitas surpresas.