(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: quadro que mostra dedicação pessoal que o fará rever favoravelmente planos mais imediatos no trato com a família. Interesses: aspecto positivo mudará a rotina e mostrará também afirmação com seu desempenho no trabalho, se o tiver. Vida íntima: procure participação pelo diálogo.

