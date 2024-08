(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bons aspectos trarão melhor ânimo para os seus planos pessoais e com as relações rotineiras. Interesses: dia de acontecimentos favoráveis nos assuntos financeiros com bom condicionamento profissional. Vida íntima: momento de realização afetiva pelas boas notícias na lida íntima.

Quinta-feira