(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: sua atenção às demandas ou desafios do cotidiano se fará mais necessária diante de interferências de parentes. Interesses: um quadro de vantagem se fará presente em dia de sucesso com planos e ganhos profissionais. Vida íntima: supere os momentos de tensão agindo com prudência.