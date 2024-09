(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: influência que se mostrará bastante acentuada por fatos que mudarão fortemente sua disposição e iniciativas. Interesses: o dia o favorece no trato com bancos e negócios embora haja preocupação com o dinheiro ganho com seu trabalho. Vida íntima: dia de boa influência des íntimos.