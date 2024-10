(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você vivenciará situação em que, distanciado de amigos, terá preocupação com a rotina a lhe atrair a atenção. As pequenas viagens estarão agora bem destacadas. Interesses: apoio significativo nos assuntos das suas finanças e do trabalho. Vida íntima: mostre-se mais compreensivo.