(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: carência de firmeza no seu trato de assuntos pessoais mais sérios com pessoas próximas, pois você estará com um comportamento mais indeciso e inseguro. Interesses: atente bem aos seus negócios, assuntos financeiros e relações que envolvem seu trabalho. Vida íntima: tranquilidade.

Tags:

Quinta-feira