(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um bom aspecto em seu signo fará da persistência o ponto de vantagem na lida com pessoas estranhas. Interesses: busque posições mais flexíveis com suas finanças e não exagere as suas reações no trabalho. Vida íntima: franqueza e cooperação podem ser esperadas com os mais íntimos.