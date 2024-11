(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: neste feriado boa aura virá de aspectos benéficos para o trato de assuntos públicos, artes e lazer. Hoje você será beneficiado por suas ações. Interesses: no campo material procure ser cauteloso com dinheiro. Vida íntima: não exagere reações e evite a agressividade com íntimos.