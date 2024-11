(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: pelas influências em seu signo poderá ocorrer boa alteração na regência da rotina com equilíbrio na convivência em família. Interesses: quadro de apoio no trabalho e com novo negócio. Pendências solucionadas na lida com dinheiro. Vida íntima: dias de muita alegria e extroversão.

Tags:

Domingo