(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: um quadro de forte condicionamento favorável na sua vida pessoal deverá agora lhe servir de motivação otimista. Interesses: dias em que, no trato dos negócios e comportamento no trabalho, é aconselhável maior cautela nas decisões e com as palavras. Vida íntima: ânimo cooperativo.

