(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um quadro regular recomenda que evite tomar atitudes que sejam extremadas ou radicais e que, assim, possam levá-lo a caminho sem volta no trato com outras pessoas. Interesses: bons resultados com as tarefas feitas de forma isolada no trabalho. Vida íntima: harmonia na intimidade.