(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: seu comportamento se mostrará atento e seguro com a influência de um sextil em seu signo que trará elemento para que bem conduza planos e atitudes. Interesses: dê-se a cuidadosa análise e mais ordem no desempenho de obrigações de trabalho. Vida íntima: surpresa com os seus afetos.