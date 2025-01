(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: por atitudes mais pensadas, você poderá superar alguns problemas e dúvidas. Interesses: seja prudente e controle os seus gastos. No campo do trabalho o dia será benéfico e equilibrado com habilidade e senso prático. Vida íntima e sentimentos: quadro benéfico para sua lida íntima.