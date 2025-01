(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento em que estarão bem posicionadas as influências que tratam da lida com outras pessoas, uniões e relações de grupo. Interesses: procure superar com diálogo seus problemas. Em situação inesperada no trabalho, controle o humor. Vida íntima e sentimentos: ternura e confiança.