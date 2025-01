(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: caminhos benéficos e factíveis para seus planos pessoais. Fortes emoções poderão ser esperadas no trato com a família. Interesses: um trânsito benéfico lhe trará fase de posição favorável para seu trabalho e com as finanças. Vida íntima e sentimentos: não dê importância às críticas.

Tags:

Domingo