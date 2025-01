(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: quadro de favores e ajuda vindos de pessoa de suas relações mais recentes. Interesses: o dia também mostra bom encaminhamento no rumo nas demandas ou exigências financeiras. Novidades na lida do trabalho. Vida íntima e sentimentos: dificuldade e preocupação com os mais íntimos.