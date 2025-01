(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: forte aspecto em seu signo lhe dá posição de bom ânimo para impor seus planos ou mudanças na rotina. Interesses: procure ser cuidadoso com gastos em dia de ser contido com as finanças. Vida íntima e sentimentos: elementos propícios marcarão suas decisões e harmonia com íntimos.

Quinta-feira