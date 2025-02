(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: disposição para o diálogo com pessoa que depende de você no trato social. Interesses: êxito e acerto nas suas iniciativas desde que aja de forma mais determinada e segura no trabalho. Vida íntima e sentimentos: aura de mudança que o envolverá fortemente na lida íntima. Emoções.