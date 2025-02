(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: procure agora agir com confiança e otimismo em suas relações mais próximas. Interesses: inquietação com dívida em um dia que, no entanto, será marcado por boas indicações materiais. Fatos inesperados no trabalho. Vida íntima e sentimentos: encontro que lhe trará boas lembranças.