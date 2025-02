(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: aja de forma rigorosa e firme diante de fatos e decisões fora de controle especialmente na lida com estranhos. Interesses: indicação positiva em suas finanças e no trabalho. Vida íntima e sentimentos: ao longo do dia você terá bom elemento para a demonstração clara do que sente.

Quinta-feira