(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um quadro de preocupação com pessoa da família pode marcar este momento com mudança em algumas das suas decisões. Interesses: fim de semana positivo com benéfica avaliação das suas atitudes. Mas, cuide de seus gastos. Vida íntima e sentimentos: presença que alterará o seu ânimo.

Tags:

sábado