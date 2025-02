(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: quadro de firmeza nas suas convicções fará hoje com que você bem influencie outras pessoas. Interesses: sua determinação, posta em base racional, trará equilíbrio a sua lida financeira. Posições benéficas no trabalho. Vida íntima e sentimentos: harmonia e habilidade com íntimos.