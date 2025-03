(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bons acontecimentos, em sua maioria ligados à rotina, destacarão seu senso prático e devem motivá-lo bastante neste sábado. Interesses: agora é recomendada uma ação mais determinada e consciente com as dívidas ou compromissos. Vida íntima e sentimentos: harmonia com os íntimos.

Tags:

sábado