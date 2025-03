(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: as influências em seu signo mostram maior sensibilidade e agora fazem viáveis suas aspirações e sonhos pessoais. Interesses: com boa posição para realizar projetos, tudo o beneficiará com bom quadro para as finanças. Vida íntima e sentimentos: momento propício para suas relações.

